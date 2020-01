Coronavirus: aziende internazionali sospendono attività in Cina

- Le aziende globali che operano in Cina stanno chiudendo negozi, ridimensionando le operazioni e limitando i viaggi dopo la diffusione del coronavirus. In poche settimane, il virus a rapida diffusione - che si ritiene abbia avuto origine in un mercato di animali a Wuhan - ha ucciso più di 170 persone e contagiato oltre 7.000, secondo i dati diffusi oggi, 30 gennaio, dalla Commissione nazionale cinese per la salute. Le grandi compagnie internazionali stanno limitando i viaggi in Cina e le compagnie aeree stanno sospendendo i voli. JPMorgan Chase & Co., la casa automobilistica Ford Motor Co. e il colosso Kraft Heinz Co. sono tra le aziende che hanno introdotto il divieto di viaggio dei dipendenti da e verso la Cina. Starbucks ha chiuso oltre la metà dei 4.300 negozi in Cina - il suo secondo mercato più grande - e ha avvertito che la mossa potrebbe pesare sui risultati finanziari. Yum China Holdings Inc., gestore dei negozi KFC, Pizza Hut e Taco Bell in Cina, e McDonald’s Corp. hanno chiuso i negozi. La società madre del marchio di abbigliamento H&M, il Gruppo Ingka, che gestisce negozi IKEA, ed Apple hanno ridotto gli orari di apertura dei negozi in Cina. (Was)