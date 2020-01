Usa: Casa Bianca chiede a Bolton di rimuovere materiale classificato dal suo libro

- La Casa Bianca ha inviato una lettera all'ex consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton, chiedendo di bloccare la pubblicazione del suo libro finché il materiale classificato al suo interno non sarà rimosso. Un funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale ha dichiarato che durante la revisione del manoscritto di Bolton sono state evidenziate una "quantità significative di informazioni classificate". "Ai sensi della legge federale e degli accordi di non divulgazione firmati dal cliente come condizione per ottenere l'accesso a informazioni classificate, il manoscritto potrebbe non essere pubblicato o altrimenti divulgato senza la cancellazione di tali informazioni classificate", ha detto Ellen J. Knight, direttore per i registri, accesso e gestione della sicurezza delle informazioni, in una lettera scritta all'avvocato di Bolton del 23 gennaio. Knight ha affermato che alcune delle informazioni incluse raggiungono la soglia di "top secret" sulla base di una valutazione preliminare. Secondo alcune anticipazioni del quotidiano “New York Times", nel libro Bolton conferma che il presidente Trump ha detto di non voler rilasciare gli aiuti militari all'Ucraina fino a quando il paese non avesse accettato di indagare sui suoi rivali politici. (Was)