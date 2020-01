Imprese: Tesla, profitto positivo nel quarto trimestre dopo consegne record

- Tesla ha pubblicato i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre del 2019, registrando un aumento delle entrate del 2 per cento a 7,38 miliardi di dollari rispetto a un anno prima, mentre le consegne sono aumentate del 23 per cento. La società ha consegnato 112.000 nuovi veicoli elettrici ai clienti negli ultimi tre mesi dell'anno, ma le consegne dei suoi modelli di auto più costosi sono diminuite. I ricavi totali dell'anno sono stati di 24,6 miliardi di dollari, con un incremento del 14 per cento rispetto al 2018. I risultati hanno superato le aspettative di Wall Street per il trimestre. Anche Modell 3 ha sfidato gli scettici registrando un aumento del 50 per cento delle consegne globali lo scorso anno, consentendo all'amministratore delegato Elon Musk di raggiungere il suo obiettivo di vendere tra i 360.000 e 400.000 veicoli nel 2019. (Was)