Omicidio Diabolik: Prestipino, si è trattato di assassinio strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'omicidio di Piscitelli non è un omicidio di strada ma strategico, e che è destinato al riassetto di alcuni equilibri criminali non solamente della città di Roma”. Lo ha detto il Procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma Michele Prestipino in audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia, rispondendo a una domanda del senatore Crasso. “È un omicidio con una certa matrice e con una regia seria, per il quale abbiamo diverse attività investigative in corso - ha aggiunto -. Su Piscitelli abbiamo lavorato. Era l’indagato principale di una richiesta cautelare che noi avevamo anticipato al Gip prima dell’omicidio, al termine di una indagine che poi ha portato a provvedimenti restrittivi per 50 persone, e dove era disegnata una parte importante della mappa del traffico della droga di Roma e il ruolo principale di Piscitelli. Lui - ha concluso - mediava nella fornitura sia in approvvigionamenti per importanti piazze di spaccio romane ed era garanzia di equilibri tra chi gestiva quelle piazze”. (Rer)