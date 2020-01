Roma: Prestipino, non ci sono mafie straniere radicate nella Capitale

- “Non ci sono mafie straniere radicate a Roma. Ci sono molti stranieri usati come spacciatori, ma vere e proprie mafie straniere non ne abbiamo riscontrate”. Lo ha detto il Procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma Michele Prestipino in audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia. (Rer)