Brasile: coronavirus, ministero Salute esclude contagio nei due casi sospetti

- Il ministero della Salute brasiliano ha escluso che i due pazienti che mostravano sospetti sintomi di contagio da coronavirus (2019-nCoV) siano stati colpiti dalla malattia. I due pazienti che presentavano il quadro clinico di rischio così come identificato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), sono ricoverati presso gli ospedali di Sao Leopoldo, nello stato di Rio Grande do Sul, e Curitiba, nello stato di Paranà. I pazienti presentavano febbre, almeno un sintomo respiratorio ed erano rientrati dalla Cina negli ultimi 14 giorni. Nel caso del paziente nello stato di Rio Grande do Sul è stato diagnosticato affetto da influenza N1H1. Resta sotto osservazione, e ancora considerato come sospetto, solo il primo caso denunciato ieri, 28 gennaio delle autorità. Il ministero ancora non ha scartato il caso della studentessa di 22 anni rientrata lo scorso 24 gennaio dalla città cinese di Wuhan in Cina, principale focolaio di infezione, e attualmente ricoverata in stato di osservazione presso l'ospedale di Belo Horizonte, nello stato brasiliano di Minas Gerais. La ragazza ha affermato di non essere andata al mercato ittico della città, non aver avuto contatti con nessun malato e non aver visitato alcuna struttura sanitario in città. (segue) (Brb)