Brasile: coronavirus, ministero Salute esclude contagio nei due casi sospetti (4)

- Secondo i dati presentati alla conferenza stampa del comitato per le operazioni di emergenza del ministero della Salute, dal 3 al 27 gennaio sono state analizzate 7.063 casi di pazienti che presentavano sintomi simili a quelli di contagiati da coronavirus. In 127 casi è stato necessario effettuare verifiche più dettagliate. Di questi 10 casi inizialmente sono rientrati nella definizione di sospetto. Di questi, nove sono stati scartati e l'unico caso trattato come sospetto è quello del paziente ricoverato in ospedale a Belo Horizonte. Il ministro ha anche informato che dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha aumentato il livello di allerta in relazione allo scenario globale di rischio contagio da coronavirus, il governo brasiliano inizierà a trattare come sospetti tutti i casi su persone che mostrano sintomi respiratori e hanno soggiornato in tutta la Cina, non solo nella provincia di Wuhan, negli ultimi 14 giorni. (Brb)