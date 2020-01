Usa-Cina: consigliere Trump, tariffe in vigore anche se coronavirus danneggerà crescita cinese

- Gli Stati Uniti manterranno le tariffe sulle importazioni cinesi anche se il coronavirus inizierà a pesare sull'economia cinese. Lo ha detto oggi il consigliere economico della Casa Bianca Peter Navarro all'emittente “Cnbc”. Alla domanda se un taglio delle tariffe fosse ipotizzabile nel caso in cui la Cina vedesse la sua economia danneggiata dalla diffusione del coronavirus, il direttore delle politiche commerciali e manifatturiere ha affermato che la questione non è in discussione. Il virus finora ha ucciso almeno 132 persone e infettato oltre 6.150 persone in tutto il mondo. Il centro dell'epidemia si è registrato a Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Le aziende in Cina hanno chiuso negozi, fabbriche e uffici mentre il paese lavora per contenere la diffusione del virus. Si temono anche gravi interruzioni delle catene di approvvigionamento nel paese. (Was)