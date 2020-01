Argentina: viaggio del presidente Fernandez in Europa, focus su ristrutturazione debito (3)

- Il governo argentino ha presentato la settimana scorsa in parlamento un progetto di legge sulla "sostenibilità del debito con l'estero" dove si afferma la priorità della crescita economica sul rispetto degli impegni con i creditori. Il progetto è stato discusso e approvato oggi alla Camera in prima lettura e si attende una sua rapida approvazione anche al Senato. Nella conferenza stampa di presentazione del progetto sulla sostenibilità del governo di Alberto Fernandez, il ministro dell'Economia, Martin Guzman ha denunciato la "profonda crisi del debito pubblico che soffre il paese". "Quello che è stato fatto con il debito è un disastro", ha sottolineato il ministro in riferimento al precedente governo di Mauricio Macri. (segue) (Abu)