Brasile: corruzione, ministro Moro "rammaricato" per critiche di Transparency International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia e della pubblica sicurezza brasiliano, Sergio Moro, ha dichiarato ieri ,29 gennaio, di aver accolto "con rammarico" il risultato raggiunto dal Brasile nella classifica della Ong Transparency International che misura la percezione della corruzione in tutto il mondo. Il risultato, pubblicato la scorsa settimana, ha mostrato che il Brasile ha perso un posto rispetto al 2018 e ha raggiunto il centoseiesimo posto nella classifica, peggior risultato dal 2012. "Ho provato un certo rammarico la scorsa settimana nel vedere i risultati degli indicatori di Transparency International, che rivelano quanto, nonostante tutti gli sforzi che il Brasile ha fatto nel combattere la corruzione negli ultimi anni, la percezione sia cambiata poco", ha dichiarato Moro a margine di un evento presso il ministero della Giustizia. Per il ministro i dati deludenti dimostrano che è necessario intraprendere nuove iniziative "Penso che la reazione in relazione a questo tipo di ricerca non dovrebbe essere la rassegnazione, dovrebbe essere il contrario, ci rendiamo conto che dobbiamo fare di più, molto di più", ha detto Moro. "Dobbiamo imparare la lezione", ha detto Moro, sottolineando tuttavia che "pochi paesi al mondo hanno fatto ciò che il Brasile ha fatto" per ridurre la corruzione. (segue) (Brb)