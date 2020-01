Brasile: corruzione, ministro Moro "rammaricato" per critiche di Transparency International (3)

- Il punteggio brasiliano è stato lo stesso della 2018: 35 punti, il peggior punteggio della serie storica, iniziato 7 anni fa. La valutazione è la stessa di paesi come Albania, Algeria, Costa d'Avorio, Egitto, Macedonia e Mongolia. Tra i paesi del Sud America, il Brasile è dietro l'Uruguay, il Cile e l'Argentina e davanti a Bolivia, Paraguay e Venezuela. Danimarca, Nuova Zelanda e Finlandia occupano le prime posizioni nella classifica e sono i paesi considerati più sani, con punteggi prossimi a 100. I paesi con punteggi più vicini allo zero sono considerati i paesi più corrotti. In coda alla classifica: Siria, Sudan del Sud e Somalia. L'Ipc valuta i paesi in base a quanto il settore pubblico viene percepito da dirigenti, investitori, accademici e studiosi nell'area della trasparenza. Il Brasile è in calo dalla classifica dal 2014. (Brb)