Usa: democratico Engel rivela telefonata con Bolton che contraddice affermazioni di Trump (2)

- L'inquilino della Casa Bianca ha accusato Bolton di aver scritto “un libro malevolo e falso”, contenente informazioni classificate sulla sicurezza nazionale. “Perché non si è lamentato di questa 'assurdità molto tempo fa, quando fu licenziato pubblicamente?”, ha incalzato Trump. La polemica è incalzata questa settimana dopo che il "New York Times" ha riferito che nel manoscritto di un libro in uscita a metà marzo, "The Room Where it Happened: a White House Memoir", l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale rivela le pressioni del presidente su Kiev. (Was)