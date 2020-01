Latina: Prestipino, risultati ottenuti grazie a cambiamento uomini e metodi di contrasto clan

- Latina resta la Capitale laziale della malavita organizzata dove si concentrano le attività dei clan tradizionali calabresi e casertani, ma con una forza crescente di mafie autoctone che si sono via via radicate, rafforzate fino ad avere contatti diretti anche con la politica locale intervenendo direttamente anche nelle campagne elettorali. Il procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma Michele Prestipino in audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia ha spiegato che l'attività di contrasto a questi gruppi ha dato frutti rilevanti grazie anche “alla costituzione di un pool di magistrati che si occupano di azione di contrasto sul territorio di Latina e del sud Pontino”. Un apporto di risorse importanti quello della Direzione distrettuale antimafia che si è avvalsa anche di magistrati in forza alla procura di Roma (non della Dda) che per anni hanno lavorato a Latina conoscendone bene il territorio. Soprattutto, Prestipino ha voluto sottolineare il grande sforzo fatto dai vertici delle forze dell’ordine investendo, in pochi anni sul territorio pontino, non solo in termini numerici, ma anche in termini qualitativi del personale impiegato. Prestipino non ha nascosto la soddisfazione nel saper abbattuta la territorialità tra le forze dell’ordine “ma anche il ricambio marcato di apparati dirigenti che ha consentito di far operare strutture meno permeabili a condizionamenti dei territori. Oggi – ha detto Prestipino - non ci sono più fughe di notizie“. (Rer)