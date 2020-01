Usa: impeachment, nuova fase del processo con domande dei senatori

- E' iniziata oggi una nuova fase del processo di impeachment del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con i senatori che stanno ponendo le domande alle squadre dell'accusa e della difesa sulla condotta di Trump nei confronti dell'Ucraina. Fuori dal Senato però il dibattito continua sull'opportunità di chiamare i testimoni, incluso l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton. In una riunione a porte chiuse avvenuta ieri, 28 gennaio, il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell ha detto ai colleghi che non ha ancora i voti per bloccare i testimoni. Oggi però, tra gli esponenti del Grand old party (Gop), sembra esserci più ottimismo circa la possibilità di chiudere il processo senza ricorrere ai testimoni. (segue) (Was)