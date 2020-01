Usa: impeachment, nuova fase del processo con domande dei senatori (2)

- Alan Dershowitz, uno degli avvocati del presidente Trump, ha promosso una visione definita dal quotidiano “New York Times” “straordinariamente espansiva del potere esecutivo”, sostenendo che qualsiasi azione intrapresa dal presidente per aiutare la propria rielezione è, per definizione, nell'interesse pubblico. "Se il presidente fa qualcosa che pensa lo aiuterà a essere eletto, nell'interesse pubblico, non può essere il tipo di quid pro quo che si traduce in impeachment", ha dichiarato Dershowitz, avvocato di celebrità e professore di diritto costituzionale. I senatori hanno 16 ore in due giorni per poter rivolgere domande agli avvocati dell'accusa e della difesa attraverso il presidente della Corte Suprema, John Roberts. Venerdì sarà invece la giornata decisiva, perché i senatori dovranno votare se convocare o meno i testimoni. (Was)