Cile: da Fmi forte taglio a proiezioni pil, 0,9 per cento nel 2020 (2)

- L'analisi di Werner parte da una fotografia della "debole" crescita della regione, lo 0,1 per cento nel 2019. Un dato che prolunga la tendenza in atto da diverso tempo e ripropone con urgenza la necessità di mettere mano a piani di rilancio. "Di fatto, il prodotto interno lordo per capita è calato allo 0,6 per cento nel quinquennio 2014-2019, in netto contrasto con la media del 2 per cento annuo durante il periodo di auge delle materie prime, tra il 2000 e il 2013", si legge nel blog dell'Fmi. Tra le cause interne del debole andamento dell'economia regionale si elenca "l'incertezza" sulle politiche portate avanti da economie di prima grandezza quale Brasile e Messico, così come i movimenti sociali che hanno minato l'attività economica di paesi come Bolivia, Colombia, Cile ed Ecuador. (Abu)