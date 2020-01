Arabia Saudita: “Wsj”, difesa aerea ha intercettato missili contro impianti Aramco

- La scorsa settimana le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno abbattuto alcuni missili lanciati dalle milizie ribelli yemenite Houthi contro gli impianti petroliferi della compagnia saudita Aramco. Lo scrive il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, citando funzionari sauditi. Quattro mesi fa il paese ha subito un attacco coordinato che ha colpito due tra i siti petroliferi più importanti per la produzione di petrolio, inficiando più della metà della capacità di produzione petrolifera del paese. I ribelli yemeniti hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi. L'Arabia Saudita e gli Stati Uniti hanno accusato degli attacchi l'Iran, che sostiene i ribelli Houthi, ma Teheran ha negato il suo coinvolgimento. Funzionari sauditi hanno confermato al giornale che tutti gli attacchi missilistici in Arabia Saudita della scorsa settimana sono stati sventati, ma Aramco ha rifiutato di commentare. (Was)