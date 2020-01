Brasile: coronavirus, ministero Salute esclude contagio nei due casi sospetti (3)

- A causa dei primi casi sospetti il ministero ha già innalzato il livello di sicurezza da "stato di attenzione" a "pericolo imminente". Se l'infezione da coronavirus venisse confermata, il livello di allerta nel paese salirebbe automaticamente al grado di emergenza sanitaria pubblica nazionale. Il ministro della Sanità brasiliano, Luiz Henrique Mandetta, nel corso di una conferenza stampa ha illustrato le misure che il governo adotterà per cercare di contenere il rischio di una eventuale diffusione del virus. "In questa fase, quello che cambia per il ministero è il grado di allarme", ha dichiarato Mandetta. "La nostra sorveglianza nei porti e negli aeroporti aumenta, abbiamo disposto nuovi standard per lo screening sui pazienti a rischio e previsto l'uso di alcuni dispositivi di protezione per contenere il rischi". "In questa fase, abbiamo uno sguardo molto più attento all'interno del paese, per identificare se il virus dovesse circolare sul territorio nazionale e per ottenere informazioni tecniche e scientifiche sul comportamento del virus", ha detto Mandetta. (segue) (Brb)