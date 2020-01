Bilancio Lazio: al via discussione sul "collegato" al consiglio regionale (2)

- L'assessore ha poi illustrato i ventitré articoli della proposta di legge, a cominciare dall'articolo 1, riguardante il rafforzamento delle funzioni del Consorzio industriale unico che andrà a sostituire gli attuali cinque consorzi industriali del Lazio e che avrà il compito di "promuovere progetti strategici di innovazione, recupero e riqualificazione delle aree industriali dismesse, ricercando investitori nazionali ed esteri, e - ha detto Sartore - promuovendo le opportunità di investimento nell'economia del territorio". Due questioni pregiudiziali, una a firma di Fabrizio Ghera (Fd'I) e altri, una sottoscritta da Valentina Corrado e dagli altri consiglieri del Movimento 5 stelle, sono state poste in votazione e respinte. Corrado ha espresso perplessità sulle attività affidate al Consorzio industriale unico del Lazio, sul cronoprogramma del commissario straordinario unico, e sulla governance del consorzio. Ghera, ha auspicato che gli emendamenti presentati dal proprio gruppo siano tenuti in adeguata considerazione nel proseguo dei lavori. Lamentando la scarsa presenza del presidente della Regione, Ghera è tornato sulle proposte avanzate nel corso della sessione di bilancio che cercavano di portare a una riduzione della pressione fiscale nei confronti dei cittadini del Lazio. (segue) (Com)