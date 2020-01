Bilancio Lazio: al via discussione sul "collegato" al consiglio regionale (3)

- Francesca De Vito del M5s ha parlato di "scorrettezza estrema", in relazione al parere del Consiglio delle autonomie locali, "40 membri che si sono pronunciati su un giudizio preconfezionato, con soli due giorni lavorativi a disposizione". Per Giancarlo Righini (Fd'I) siamo di fronte a un mare magnum di norme che va dalla raccolta dei funghi all'urbanistica, dalla cultura all'agricoltura, senza che siano affrontate in modo organico le materie nelle quali si richiede un testo unico da anni, come l'edilizia. Sulla stessa lunghezza d'onda è il capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Simeone, secondo il quale il collegato al bilancio dovrebbe essere un semplice allineamento alle leggi di riferimento, mentre "invece tutto quello che non questa amministrazione non riesce a fare in via ordinaria diventa collegato". Infine, Silvia Blasi (M5s) ha annunciato cinquanta emendamenti, in materia di agricoltura, ambiente, gestione forestale, caccia. (Com)