Minori: Forza Italia, per contrasto a bullismo servono interventi efficaci

- Le deputate Maria Spena, Patrizia Marrocco e Giusy Versace, componenti della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, affermano in una nota che "con l'approvazione" alla Camera "della legge sul bullismo, le istituzioni hanno inteso affrontare una problematica di indubbio rilievo che si inserisce nel quadro più ampio e preoccupante della violenza tra i giovani. Purtroppo però - aggiungono - si tratta di un provvedimento viziato dalla medesima miopia giustizialista che ha mosso e continua a muovere l'iniziativa legislativa della maggioranza. In questo caso sono previste pene pesantissime e sproporzionate, se considerato che il fenomeno del bullismo coinvolge prevalentemente minori, fino all'allontanamento di questi ultimi dalla loro famiglia. Proprio per questo, gli emendamenti che sono stati approvati, grazie all'impegno profuso da parte della commissione Infanzia e Adolescenza, vanno nella direzione di contrastare quelle che stanno diventando delle vere e proprie piaghe sociali. La stessa direzione con cui si è giunti nella legge di bilancio all'approvazione all'unanimità di un emendamento, a prima firma del presidente Ronzulli, con cui si prevede uno stanziamento di tre milioni di euro in tre anni per la prevenzione di bullismo e cyberbullismo nelle scuole". (segue) (Com)