Minori: M5s, con via libera Camera a pdl Dori da oggi strumenti più efficaci contro bullismo

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia a Montecitorio annunciano, in una nota, che "oggi abbiamo fatto un passo importante per contrastare con più efficacia questo tragico fenomeno che è il bullismo, approvando alla Camera la proposta di legge a prima firma Dori. Abbiamo lavorato tanto, seguendo un percorso lungo e approfondito, perché occorre dare una risposta concreta ad un problema grave che ormai è sempre più dilagante, anche a causa della facilità di accesso a mezzi di comunicazione e al cattivo utilizzo del mezzo internet da parte dei più giovani. Con questa legge - continuano i parlamentari pentastellati - miglioriamo su più fronti la normativa già esistente. Tra le novità, sarà punito espressamente come stalking la condotta di chi, con minacce ripetute e molestie, mette la vittima in una condizione di emarginazione. Al contempo interveniamo per coinvolgere maggiormente le famiglie in un progetto di recupero del minorenne protagonista di episodi del genere, limitando l'affidamento in comunità solo ai casi più gravi e solo se tutte le altre misure siano risultate insufficienti. A scopo preventivo, vogliamo introdurre anche una specifica formazione per i docenti referenti del bullismo sull'educazione emotiva, in modo da prevenire e gestire i conflitti, sviluppando la comunicazione non violenta: l'assenza di empatia, infatti - concludono gli esponenti del M5s - è tra le prime ragioni alla base di atti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Attendiamo adesso l'approvazione definitiva al Senato". (Com)