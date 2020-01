Whirlpool: tensioni al Mise, contestati i sindacalisti dopo incontro con Patuanelli (2)

- È scemata la tensione davanti al Mise e un'ambulanza è arrivata in soccorso di una persona che ha avvertito un malore. Quando si sono calmati gli animi Bentivogli ha spiegato ai lavoratori dello stabilimento di Napoli che ci sarà un altro incontro al ministero dello Sviluppo economico a febbraio, inerente al processo di analisi affidato a Invitalia, sui dati che dovrà fornire Whirlpool per trovare nuovi investitori per il sito partenopeo. I lavoratori, tuttavia, hanno riferito che continuano a essere "diffidenti sulla capacità di mobilitare i colleghi di Varese visto che a causa di picchi di produzione lo stabilimento ha assunto 300 interinali per 3 mesi". A Napoli, invece, circa 400 lavoratori sono in solidarietà e percepiscono il 40 per cento dello stipendio. Per gli operai napoletani, anche se la chiusura della fabbrica è posticipata a ottobre, la preoccupazione persiste perché "a marzo perché scadono gli ammortizzatori sociali" per i lavoratori napoletani. I sindacalisti, dal canto loro, hanno sostenuto che va scongiurata l'ipotesi accordi differenziati perché "il problema investe tutti e sette gli stabilimenti italiani". Infine, i rappresentanti di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno annunciato che è al vaglio la proposta di una manifestazione nazionale a Pero, non lontano da Varese. (Rin)