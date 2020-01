Cultura: Capitanio (Lega), per il Pd è polemica infondata aver tagliato bonus cultura e aver taciuto

- Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e segretario della commissione di Vigilanza Rai, afferma in una nota che "anziché chiedere scusa, il Pd parla di polemica infondata: siamo alla follia. Non solo il governo ha tagliato di 200 euro il bonus ai nostri 18enni, ma ha anche taciuto non aggiornando i siti ufficiali come quello del Mibact e quello di 18app, che è sotto la diretta responsabilità della presidenza del Consiglio e parla ancora di 500 euro. Se poi anche siti non ufficiali riportano notizie sbagliate - continua il parlamentare - è l'ennesima conferma che oltre al taglio, il Pd ha creato il caos nella comunicazione".(Com)