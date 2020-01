Sport: Cdm avvia esame misure per organizzazione Olimpiadi 2026 e Atp finals Torino

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 17.05 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora - si legge in una nota - ha avviato l'esame di un provvedimento recante misure per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali 'Milano-Cortina 2026' e per l'organizzazione e lo svolgimento delle 'Finali Atp Torino 2021 - 2025'". (Com)