Governo: da Cdm via libera a convenzione internazionale sul lavoro nel settore della pesca

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 17.05 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio - si legge in una nota - ha approvato un disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro numero 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. Il testo prevede la piena e intera esecuzione della Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. La Convenzione, tra l'altro - continua la nota dell'esecutivo - stabilisce l'età minima per il lavoro a bordo di un peschereccio (16 anni, elevati a 18 in particolari casi), dispone l'obbligo per i pescatori in servizio a bordo di essere provvisti di specifici certificati medici, prevede che gli armatori garantiscano la sicurezza della navigazione e il funzionamento della nave e che siano concessi ai pescatori periodi di riposo di durata sufficiente a preservarne salute e sicurezza. Inoltre, introduce norme relative alle modalità di reclutamento dei pescatori e alla loro remunerazione, stabilisce che gli stessi siano protetti attraverso un accordo di assunzione comprensibile conforme alle prescrizioni della Convenzione e regola le prestazioni minime in ambito previdenziale, sanitario e di sicurezza sociale che ogni Stato membro deve garantire". (Com)