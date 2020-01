Latina: Lega, ribadiamo estraneità su operazione Alba pontina

- La Lega ribadisce la sua totale estraneità ai fatti in merito "alle vergognose e false illazioni su presunti contatti tra la Lega e la criminalità organizzata a Latina". In una nota la Lega spiega: "Basta documentarsi e leggere gli atti: nessun uomo della Lega coinvolto mentre tra chi inserisce la lega in questa distrazione c'è un rinviato a giudizio. Chiunque ha infangato il nome della Lega e continuerà a farlo - conclude la nota - con articoli inventati o con comunicati farneticanti del tutto falsi riguardanti l’operazione Alba pontina verrà portato davanti ad un giudice". (Com)