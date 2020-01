Governo: Cdm impugna una legge della regione Calabria ed una della regione Sicilia

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 17.05 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia - si legge in una nota dell'esecutivo - ha esaminato ventidue leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato di impugnare la legge della regione Calabria 53 del 5 dicembre 2019, recante 'Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, numero 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)', in quanto una norma riguardante l'esercizio dell'attività delle imprese funebri viola il principio di libera concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e la la legge della regione Sicilia numero 21 del 28 novembre 2019, recante 'Riordino del settore dell'assistenza nelle aree pediatriche', in quanto alcune norme riguardanti ladeterminazione del fabbisogno di infermieri pediatrici nelle strutture del servizio sanitario regionale si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione".(Com)