Usa: Fed mantiene invariati i tassi di interessi, incertezza per coronavirus (2)

- Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha affermato che è troppo presto per dire come il nuovo coronavirus diffusosi in Cina influenzerà l'economia globale, anche se ha osservato che "è probabile che si verifichino interruzioni dell'attività in Cina e possibilmente a livello globale". Powell ha aggiunto che “la situazione è nelle sue fasi iniziali ed è molto incerta su quanto si diffonderà e quali saranno gli effetti macroeconomici in Cina e nei suoi immediati partner commerciali e vicini e in tutto il mondo". (Was)