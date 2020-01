Medio Oriente: razzo lanciato verso Israele dalla Striscia di Gaza

- Un razzo è stato lanciato questa sera dalla Striscia di Gaza verso Israele, senza causare danni o vittime, ha riferito l'esercito israeliano. Il lancio è avvenuto un giorno dopo che i palestinesi hanno respinto il piano di pace degli Stati Uniti per porre fine al conflitto israelo-palestinese. L'attacco ha fatto scattare le sirene nella comunità Kissufim, nella regione di Eshkol, in Israele. L'esercito israeliano, scrive il quotidiano “Times of Israele”, ha annunciato che stava schierando truppe aggiuntive al confine di Gaza e in Cisgiordania per timore che i palestinesi potessero rispondere violentemente al piano di pace, considerato ampiamente a favore di Israele.(Res)