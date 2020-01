Whirlpool: lo stabilimento di Napoli chiuderà il 31 ottobre, esplode la rabbia dei lavoratori (2)

- Il Mise ha comunicato anche di aver dato mandato a Invitalia di avviare una analisi dettagliata dei dati certificati forniti da Whirlpool, per trovare soluzioni industriali che consentano di rilanciare l'attività del sito produttivo, attraverso nuovo piano industriale di lungo periodo in grado di salvaguardare il know how e le capacità professionali presenti nel sito di Napoli. Nel mese di febbraio verranno, inoltre, avviati incontri tra le parti in sede aziendale per il monitoraggio dell'andamento dei singoli stabilimenti Whirlpool e sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali". Alla fine del tavolo al ministero si sono registrati momenti di tensione e rabbia tra i lavoratori arrivati da Napoli, che hanno contestato i sindacalisti. Un gruppo di lavoratori in particolare ha preso di mira il leader della Fim Marco Bentivogli con spintoni, calci, pugni e sputi, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Nei confronti di Francesca Re David, segretario della Fiom, alcuni hanno urlato: "La colpa è vostra, dovete paralizzare l'Italia come fanno in Francia" e "dovete chiedere il cambio della legge che consente alle imprese di prendere soldi dallo Stato e poi fare quello che vogliono". I sindacati subito dopo hanno annunciato che da domani partiranno le assemblee dei lavoratori per lanciare lo sciopero di 8 ore in tutti i siti produttivi e per decidere le prossime iniziative di lotta. (Rin)