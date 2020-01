Coronavirus: Canada assicura aereo per rimpatrio di 160 canadesi da Wuhan

- Il ministro degli Esteri canadese, Francois-Philippe Champagne, ha detto oggi che il governo ha assicurato un aereo per riportare nel paese i canadesi bloccati a Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, centro dell'epidemia del coronavirus. Il ministro ha fatto riferimento ai 160 connazionali che hanno chiesto al Canada assistenza consolare in Cina. “Abbiamo assicurato un aereo per rimpatriare i canadesi che desiderano così tanto tornare", ha detto Champagne, chiarendo che l'aereo sarà fornito da una compagnia aerea charter, escludendo l'utilizzo di un aereo militare. Il ministro della Sanità, Patty Hajdu, ha dichiarato che i canadesi rimpatriati verranno trattati seguendo le linee guide degli Stati Uniti, che ha le migliori pratiche per far fronte crisi come questa causata dal coronavirus. Intanto la compagnia nazionale canadese Air Canada ha dichiarato oggi che sospenderà i voli diretti per Pechino e Shanghai a partire dal 30 gennaio. La decisione è stata annunciato dopo che Champagne ha annunciato che il ministero ha aggiornato l'allerta viaggio per la Cina, sollecitando tutti i canadesi a evitare viaggi non essenziali nel paese. Lunedì scorso il Canada aveva invitato i viaggiatori a evitare solo la provincia cinese di Hubei. (Res)