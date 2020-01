Governo: Giacomoni (FI), centrodestra al lavoro per alternativa credibile

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, in una dichiarazione ai telegiornali ha affermato che "dopo il successo in Calabria, FI - insieme agli alleati di centrodestra - è al lavoro per costruire un'alternativa seria e credibile a questo governo di sinistra. Un governo senza valori, senza programmi, senza una visione di sviluppo del paese, che fa scappare imprese e giovani perché non è in grado di fare nulla per la crescita e per il lavoro. Le stime del Fondo monetario internazionale - ha aggiunto il parlamentare - certificano il fallimento del governo. La crescita è nulla, le prospettive pessime. Vadano a casa, il centrodestra è maggioranza nel Paese ed ha le ricette giuste per rilanciare l'economia". (Rin)