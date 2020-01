Stadio Roma: Silvestri (M5s), archiviata inchiesta Raggi, ennesima caccia alle streghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Archiviato il procedimento contro il sindaco di Roma Virginia Raggi. "La caccia alle streghe e la macchina del fango attivata contro la nostra sindaca Virginia Raggi sull’inchiesta dello stadio di Roma - dichiara Francesco Silvestri, deputato romano del Movimento 5 stelle - si è conclusa in un nulla di fatto. Il tempo è galantuomo e oggi il procedimento è stato archiviato. La Procura ha definito, per ben due volte, infondate le insinuazioni di un gruppo ristretto di ex attivisti che accusavano la Raggi di abuso di ufficio, riunioni segrete e gestione poco trasparente del dossier. Argomentazioni prive di fondamento, cavalcate per mesi dalle tv locali e nazionali che, nel giorno di Pasqua dell’anno scorso, decisero addirittura di dedicare le loro aperture di Tg alla notizia. Ancora una volta la decisione del Tribunale ha spazzato via tutto il fango che molti soggetti, ancora oggi, tentano di buttare sulla nostra coraggiosa sindaca. A lei va tutto il nostro supporto e il nostro ringraziamento per il grande lavoro che porta avanti e per la tenacia e il coraggio che dimostra quotidianamente per la Capitale e i cittadini romani". (Com)