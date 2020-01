Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale. Al termine delle Domande a risposta immediata, il programma dei lavori prevede l'approvazione del Nuovo Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali e mozioni e ordini del giorno.Palazzo Marino, sala consigliare, Piazza della Scala, 2 (ore 16.30)REGIONEIl sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba, presenta i risultati del primo Tavolo Territoriale della provincia di Como sulle infrastrutture.Utr Insubria, via Luigi Einaudi, 1 Como (ore 12.30)L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni partecipa a Mantova, al seminario dedicato al tema della rigenerazione urbana. Modera il convegno AlessandraCappellari, presidente II commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale.Sala delle Capriate, piazza Leon Battista Alberti, Mantova (ore 17) (segue) (Rem)