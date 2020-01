Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEConvegno "Legge di bilancio e altre disposizioni fiscali - Le novità fiscali 2020: aggiornamento gratuito per imprese e professionisti”Sede di Confcommercio, Corso Venezia 47, sala Orlando, ore (9.30)Workshop: "Qualità della vita a Milano" in occasione della presentazione dei prezzi degli Immobili di Milano del II semestre 2019.Palazzo Giureconsulti, piazza Mercanti 2 (ore 9.30 – 12.30)Assemblea sindacale del settore bancario con la partecipazione dei Segretari Nazionali delle 5 sigle sindacali firmatarie dell’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale di settore.Teatro Carcano, Corso di Porta Romana, 63 (ore 10.00)La Presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala interviene alla presentazione e alla sottoscrizione della convenzione tra l'Università Cattolica e Rai Teche. All'incontro sono presenti anche il Rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli, il direttore di Rai Teche Maria Pia Ammirati e i direttori della sede di Milano dell'Università Cattolica Aldo Grassoe Massimo Scaglioni.Università Cattolica, Sala Negri da Oleggio, Largo Gemelli, 1 (ore 11.30)Presentazione del libro: “Quale Europa cristiana? La continuità di una presenza” di Franco Buzzi, Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana dal 2007 al 2017. Con l'autore intervengono: Sissa Caccia Dominioni, Storica dell'arte; Fabio Trazza, Website editor; Introduce e coordina, Marco Garzonio, Presidente Ambrosianeum.Ambrosianeum, Via delle Ore, 3 (ore 18.00)Presentazione del libro di Bettino Craxi, edito da Mondadori, “Parigi-Hammamet” organizzata dalla Fondazione Bettino Craxi. Alla presentazione, introdotta e moderata da Sergio Scalpelli, prendono parte Stefania Craxi, Maurizio Belpietro, e Pierluigi Battista.Centro Internazionale di Brera, Via Marco Formentini, 10 (ore 18.00) (Rem)