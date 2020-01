Alitalia: Briziarelli (Lega), da governo assente nessuna strategia

- Il senatore della Lega Luca Briziarelli ha spiegato l'astensione del gruppo in occasione del voto in Aula sul decreto Alitalia affermando che "ci siamo astenuti per senso di responsabilità, ma occorre fare chiarezza. La politica industriale del governo per Alitalia è totalmente fallimentare: visioni opposte tra chi non esclude la nazionalizzazione, come Patuanelli, e chi, come la De Micheli, non esclude il controllo estero della società; nessuna visione strategica sul piano delle alleanze con altri vettori; nessuna capacità di creare sinergie con altri players dei trasporti come Ferrovie; assoluta mancanza di scelte interne che abbiano reale capacità di tutela del livello occupazionale dell'azienda e del suo indotto. Mentre la Lega motiva la sua astensione - ha concluso il parlamentare - tra i banchi del governo nessuna traccia di Conte e dei suoi ministri: Alitalia e gli italiani meritano di più".(Rin)