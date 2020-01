Torino: 4 nuovi bus Euro 6 sulle linee 47 e 70

- Da lunedì 3 febbraio a Torino saranno in servizio quattro nuove vetture BMC da 8,5 metri di categoria Euro 6. Le vetture saranno destinate alla linea 47 (Cavoretto-piazza Carducci) ed alla linea 70 (Moncalieri-Torino, corso San Maurizio) gestite dalla società Ca.Nova, controllata da Gtt. Grazie all’entrata in servizio delle vetture BMC sarà possibile sostituire autobus Euro 3 di vecchia generazione. La livrea dei nuovi mezzi è la stessa delle vetture entrate in servizio nell’estate 2019, con i colori giallo e blu, caratteristici di GTT e della Città di Torino. (Rpi)