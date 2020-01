Governo: Crippa (M5s), avanti con agenda condivisa per rilanciare azione esecutivo

- Il capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle Davide Crippa afferma, in una nota, che "domani inizierà un confronto interno al governo a cui parteciperà anche il capo delegazione del M5s Alfonso Bonafede. L'obiettivo è di costruire nelle prossime settimane un'agenda politica condivisa che dia forza all'azione di governo. Ci tengo a dire che il gruppo parlamentare della Camera è pronto a dare il suo contributo, avendo elaborato nel tempo una serie di proposte che il Paese aspetta da 30 anni. Le commissioni parlamentari hanno lavorato duro per mettere nero su bianco proposte concrete finalizzate a migliorare la qualità della vita degli italiani e coerenti con il nostro programma elettorale. Mi limito ad elencare le principali: riforma dell'Irpef con una riduzione delle aliquote; un intervento efficace per abbassare le tasse a milioni di partite Iva che, senza alcuna tutela, rappresentano l'ossatura economica del nostro Paese. Chiedono di essere liberati definitivamente dai lacciuoli della burocrazia e dobbiamo farlo; salario minimo orario: dobbiamo mettere fuori legge quei salari da fame che non permettono a milioni di lavoratori di arrivare a fine mese; legge sul conflitto di interesse: per spezzare finalmente il legame incestuoso tra interesse pubblico e interesse privato. E' una riforma epocale che dovrà essere trasversale a molti settori, dalle telecomunicazioni in giù; Green new deal, un nuovo patto per l'Ambiente: favorire politiche di riconversione industriale creando lavoro e rilanciando l'economia". (segue) (Com)