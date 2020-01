Brexit: Sassoli, giorno pieno di emozioni, 50 anni di integrazione non si dissolvono facilmente

- Oggi è un giorno pieno di emozioni perché 50 anni di integrazione non possono dissolversi facilmente. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dopo il voto e l'approvazione a larga maggioranza da parte dell'Aula all'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. "Mi rattrista profondamente pensare di essere arrivati a questo punto e che un membro, partner e amico di lunga data dell'Ue abbia deciso di lasciare la famiglia dell'Unione. Ricordo ancora la sensazione di sconcerto e stupore che provammo quando nel giugno 2016 si diffuse la notizia della decisione del Regno Unito di lasciare l'Ue. Ovviamente, rispettiamo e accettiamo pienamente la decisione del popolo del Regno Unito e la sua volontà di costruire un futuro diverso al di fuori dell'U", ha dichiarato Sassoli. "Continueremo ad essere amici e partner stretti; le cose che abbiamo in comune dal punto di vista storico e geografico e i nostri valori condivisi ci porteranno a continuare la nostra collaborazione in ogni ambito", ma bisogna essere consapevoli "che i nostri rapporti saranno diversi" e che questo "è inevitabile". (segue) (Beb)