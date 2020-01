Brexit: Sassoli, giorno pieno di emozioni, 50 anni di integrazione non si dissolvono facilmente (2)

- In secondo luogo, "questa è l'ultima sessione plenaria in cui i nostri colleghi britannici saranno al nostro fianco in Aula" e, "a nome del Parlamento, desidero esprimere loro il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine più profondi per il contributo offerto nel corso degli anni. La vostra presenza ha arricchito la nostra Istituzione ed è certo che sentiremo la vostra mancanza", ha aggiunto. "Oggi è un giorno pieno di emozioni" perché "cinquant'anni di integrazione non possono dissolversi facilmente. Dovremo impegnarci, tutti, per costruire nuove relazioni mettendo sempre al centro gli interessi e la protezione dei diritti dei cittadini. Niente sarà semplice. Ci saranno situazioni difficili che metteranno anche alla prova i nostri rapporti futuri. Ma questo lo sapevamo sin dall'inizio della Brexit. Sono sicuro, però, che sapremo superare qualsiasi divergenza e trovare sempre un punto di incontro. State lasciando l'Unione europea, ma continuerete a essere una nazione europea", ha concluso citando la deputata britannica, Jo Cox, anti Brexit e uccisa durante una campagna elettorale: "Abbiamo molto di più in comune di quanto ci divide". Dopo il voto di oggi pomeriggio all'Eurocamera, spetta al Consiglio, domani, concedere la sua approvazione finale, in modo da concludere le formalità necessarie affinché il Regno Unito possa lasciare l'Unione alla mezzanotte, ora di Bruxelles, del 31 gennaio. (Beb)