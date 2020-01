Elezioni suppletive: Gualtieri inaugura sede comitato elettorale a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, ha inaugurato oggi, in via dei Cerchi 75, la sede del comitato elettorale per le elezioni suppletive per il seggio del collegio Roma 1 della Camera dei deputati. Gualtieri è stato prescelto come candidato unitario del centro sinistra in vista delle elezioni che si terranno il primo marzo per sostituire Paolo Gentiloni, diventato commissario europeo agli Affari economici. All'apertura del comitato elettorale erano presenti, tra gli altri, il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, il segretario del Pd di Roma Andrea Casu, i consiglieri del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi e Valeria Baglio, la presidente del I municipio di Roma Sabrina Alfonsi. Gualtieri si è detto "onorato di essere stato chiamato per rappresentare Roma" da "tutte le forze del centrosinistra" poiché "sono nato e cresciuto qui".(Rer)