Messico-Usa: Lopez Obrador su muro alla frontiera, non litigheremo mai con Trump

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha ribadito che la relazione con l'omologo statunitense Donald Trump "è buona" e che non cadrà nella provocazione di rispondere a una nuova polemica sul muro alla frontiera. "La nostra relazione con gli Stati Uniti è buona, non vogliamo litigare. Amore e pace, e anche se ci provocano, noi non ci caschiamo", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Nella giornata di ieri Trump era tornato a trattare il tema della costruzione del muro alla frontiera, ribadendo la promessa che il paese latino avrebbe "pagato" l'opera. "Ci piace molto il Messico, ci troviamo molto bene con loro e il presidente è un amico mio, sta facendo un lavoro fantastico. Ma il Messico, di fatto, sta pagando il uro e presto lo scoprirete", aveva detto Trump. (segue) (Mec)