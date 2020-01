Difesa: commissione Camera approva all'unanimità risoluzione su alloggi militari

- La commissione Difesa della Camera dei deputati ha approvato oggi all'unanimità, si legge in una nota, "una risoluzione sugli alloggi militari presentata dai deputati Luca Frusone (M5s), Andrea Frailis (Pd) e Salvatore Deidda (Fd'I). La risoluzione, frutto di un lavoro comune tra i deputati di maggioranza ed opposizione, impegna il governo a presentare 'con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, secondo criteri di trasparenza e rigore anche attraverso una ricognizione della situazione esistente'. In particolar modo i deputati chiedono al governo di 'effettuare sopralluoghi sugli alloggi vuoti che necessitano di ristrutturazione, quantificando per ciascuno, la spesa da sostenere'. Tra i 16 impegni al governo - prosegue la nota - si segnalano: la verifica sulla effettiva manutenzione degli immobili da parte del genio militare; l'introduzione di criteri per contrastare gli abusi; evitare l'esproprio coatto dell'appartamento senza che il medesimo sia stato assegnato ad altro militare; l'adozione di criteri per la detrazione dall'affitto di lavori di manutenzione straordinaria; una revisione della normativa dell'assegnazione degli alloggi che preveda anche criteri interforze; l'avvio di una politica abitativa innovativa". Il presidente della commissione Difesa di Montecitorio, Gianluca Rizzo, esprime "grande soddisfazione per l'eccellente lavoro svolto. Si tratta di un tema molto sentito tra i militari che in passato è stato anche foriero di polemiche e scandali. Per questo motivo è fondamentale aver trovato una intesa unanime tra tutte le forze politiche. E' interesse di tutti far si che il patrimonio immobiliare alloggiativo della Difesa sia gestito nel migliore dei modi - conclude il parlamentare - dando risposte ai bisogni dei militari e al contempo adottando criteri di trasparenza e rigore per la loro assegnazione".(Com)