Lavoro: Cgil Monza su licenziamenti Adidas, l'azienda non intende retrocedere

- Nessun ripensamento da parte della dirigenza sui 41 licenziamenti dei lavoratori italiani di Adidas. La Cgil di Monza e Brianza ha pubblicato la risposta del General Manager Franck Denglos alla richiesta dei lavoratori che chiedevano "a fronte dei risultati positivi e della forte crescita di tutti gli indicatori, di utilizzare strumenti di ammortizzazione sociale conservativi dell'occupazione, di ricorrere alle uscite volontarie e di discutere un nuovo piano industriale con il coinvolgimento delle istituzioni per dare stabilità ai livelli occupazionali in Italia, visto il susseguirsi di continue riorganizzazioni" come ricorda il sindacato. Nella lettera Denglos ha precisato che "Siamo tutti consapevoli che la riorganizzazione in corso ha un impatto su alcuni dei nostri dipendenti che perderanno il lavoro, ma questa riorganizzazione è necessaria per garantire alla nostra azienda il suo futuro di leader del mercato". Il sindacato ha aggiunto: “Riteniamo ancora più urgente la convocazione da parte istituzionale di Adidas poiché è inaccettabile che la multinazionale tedesca, che dichiara il 2019 come un anno da record, dichiari che i licenziamenti per spostare attività, svolte brillantemente da lavoratori italiani, in Portogallo tramite nuove assunzioni siano l’elemento che garantisce il buon andamento aziendale. La preoccupazione per le prospettive future, in virtù dei rumors su nuove ristrutturazioni, ci impone di agire con la massima responsabilità nel rivendicare un piano industriale che garantisca delle prospettive alle centinaia di lavoratori”. (com)