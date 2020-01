Mibact: Bonaccorsi (Pd), continua impegno per turismo, è grande asset economico

- Il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi, del Partito democratico, in merito all'ufficializzazione delle deleghe da parte del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, ringrazia in una nota appunto "Dario Franceschini per le deleghe che ha voluto assegnarmi come sottosegretario al Mibact, tra cui quella centrale e strategica del Turismo. Proseguirà con grande determinazione e grande orgoglio il lavoro intrapreso per questo settore. Si tratta di un asset centrale e fondamentale dell'economia del nostro Paese, un motore di crescita e di occupazione per gli italiani, che ha bisogno di un'azione fondamentale di coordinamento e promozione. Continueremo a lavorare insieme a tutti i soggetti protagonisti del turismo italiano, a partire dalle Regioni con cui abbiamo improntato un importante e proficuo rapporto di collaborazione". Oltre alla delega al Turismo, Bonaccorsi avrà anche quella relativa ai lavori di preparazione in vista dell'Expo di Dubai 2020, ai rapporti con l'Ente nazionale italiano del turismo, con l'Associazione nazionale comuni italiani e le Regioni, le Autonomie locali e le associazioni di categoria. Sarà delegata, inoltre, a partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari europei e a quello per le politiche relative allo spazio e all'aerospazio, nonché alla Cabina di regia per l'Italia internazionale e al Comitato interministeriale per la programmazione economica.(Com)