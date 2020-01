Municipio Roma III: sgomberata e bonificata area verde al parco delle Valli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno del parco delle Valli, all'altezza di piazza Conca d'oro a Roma, è stata sgomberata, bonificata e successivamente messa in sicurezza l'area verde. I controlli straordinari sono stati disposti dal Questore di Roma Carmine Esposito. Gli ambulanti del mercatino hanno provveduto, a proprie spese, al trasporto in discarica di un ingente quantitativo di rifiuti. Una volta messa in sicurezza tutta l'area, il personale del servizio giardini di zona ha provveduto a ripristinare lo spazio verde mentre nei prossimi giorni si provvederà alla rimozione e al successivo trasferimento dei materiali inerti utilizzati per i micro insediamenti a ridosso della stazione ferroviaria di Val d'Ala, dal lato del fosso Sant'Agnese. Le verifiche, poi, sono state estese in via Giovanni Conti, all'esterno del mercato rionale Val Melaina, per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. A termine delle operazioni sono stati identificati 35 italiani, 19 extra comunitari e 16 cittadini con precedenti di polizia. Uno straniero, con precedenti, è stato denunciato e quattro persone sono state multate. Sono stati controllati anche 21 veicoli.(Rer)