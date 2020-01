Francia: sindaco Sala, mercoledì prossimo a Parigi a supporto di Hidalgo

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mercoledì prossimo sarà a Parigi per un’iniziativa della campagna elettorale della prima cittadina Anne Hidalgo, in corsa per la riconferma. “Il rapporto tra i sindaci non è solamente nazionale: molto del mio tempo lo passo nel dialogo con i sindaci internazionali. Noi condividiamo visioni e battaglie. Ad esempio la settimana prossima io vado a Parigi, perché la mia omologa Anne Hidalgo è candidata in corsa. E se pensa di fare un dibattito per supportare la sua campagna e spiegare cosa sta facendo, chiama altri sindaci: saremo 4/5 sindaci di grandi città”, ha annunciato Sala durante la presentazione del libro di Maurizio Molinari “Assedio all’Occidente” (La Nave di Teseo). Parlando del ruolo centrale delle grandi città, il primo cittadino ha aggiunto che “anche se Milano è più piccola, il mio amico sindaco di Los Angeles Eric Garcetti quando parliamo mi dice che io sono sindaco di una delle poche città innovative al mondo. Noi dobbiamo giocarcela”. “In questo momento - ha poi ammesso il primo cittadino - della difficoltà di altre città italiane, che non è una bella cosa a tendere, ne beneficia Milano. Le grandi multinazionali che devono venire in Italia, perché siamo un mercato da 60 milioni di abitanti, vengono a Milano. E non lo dico con vanto, perché non è una bella cosa a tendere. Anche se vado a guardare chi sono i giovani che vengono a Milano, tanti arrivano da Roma”. “Bisogna trovare la formula perché queste città che guidano possano contribuire alla crescita del paese”, ha concluso Sala. (Rem)