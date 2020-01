Lavoro: Capitanio (Lega) su licenziamenti Adidas a Monza, non credono nell'Italia

- Il deputato della Lega Massimiliano Capitanio commenta in una nota la notizia che i vertici di Adidas hanno rigettato la richiesta dei lavoratori italiani di ricorrere agli ammortizzatori sociali conservativi, confermando il licenziamento dei dipendenti: "La rigidità dei vertici di Adidas è inspiegabile. Non solo si sono decisi dei licenziamenti malgrado i numeri dicano che il fatturato in Italia è in crescita del 15%, ma si chiude una porta alle legittime richieste dei dipendenti di ricorrere agli ammortizzatori sociali. La scelta di delocalizzare la produzione in Portogallo è una pessima scelta strategica che mortifica le altissime professionalità dei dipendenti ma è anche un errore di marketing: se Adidas non crede nell'Italia, gli italiani crederanno meno in Adidas. Certo è che le manovre del PD e del M5S fatte di tasse e assistenzialismo non sono un incentivo a investire nel nostro Paese. Il Governo si attivi nelle sedi opportune per richiamare l'azienda alla propria responsabilità sociale". (com)