Cultura: Franceschini, tornano in modo permanente le domeniche gratuite ai musei

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, al question time di oggi alla Camera dei deputati ha annunciato la reintroduzione permanente delle domeniche gratuite a pochi giorni dalla domenica al museo del 2 febbraio. "La sperimentazione dell'accesso gratuito nei musei e siti archeologici statali la prima domenica del mese ha avuto un grande successo - ha detto l'esponente dell'esecutivo -. In alcune domeniche è diventata una vera festa di popolo, con più persone nei musei che negli stadi della serie A. Oltre 17 milioni da quando è stata istituita con alcune edizioni che hanno superato i 430 mila visitatori nei soli musei statali. Sia i numeri raggiunti che l'esigenza di stabilizzare un’abitudine, mi hanno portato a confermare la permanenza della domenica gratuita per tutto l'anno, sistema rivelatosi più efficace anche in termini comunicativi. Ho perciò già inviato al Consiglio di Stato - ha proseguito Franceschini - il nuovo schema di decreto che ritorna al sistema felicemente sperimentato dal 2014, che ha prodotto un significativo incremento della conoscenza e della fruizione del patrimonio e un aumento degli introiti: i dati evidenziano un rapporto virtuoso tra numero di accessi gratuiti e numero di visitatori paganti".(Rin)